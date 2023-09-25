Hatay'ın Hassa ilçesinde içme suyu isale hattının tıkanmasına neden olan ve ekipleri hayrete düşüren taşlar, çalışma sonucu çıkarıldı. Ekiplerin çalışması neticesinde tıkanmanın su deposuna yakın bir mesafede olduğu tespit edildi. Boru içindeki taşları temizleyen personelin boru içerisinden çıkan taşlar karşısında hayrete düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.

İçme suyu hattını tıkayarak mahalleyi susuz bırakan taşlar hayrete düşürdü

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde içme suyu isale hattının tıkanmasına neden olan ve ekipleri hayrete düşüren taşlar, çalışma sonucu çıkarıldı.

Hassa ilçesi Akbez Mahallesi, içme suyu hattında yaşanan tıkanma yüzünden susuz kalınca Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde tıkanmanın su deposuna yakın bir mesafede olduğu tespit edildi. Ekiplerin iş makinesi yardımıyla bölgede yaptığı çalışmada isale hattı kesildi ve içindeki taşlar kırılarak mahalleye tekrar su verildi. Boru içindeki taşları temizleyen personelin boru içerisinden çıkan taşlar karşısında hayrete düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.