Ankara'da Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan Necmiye Denktaş (69), her sene yaptığı aşureleri huzurevinde kalanlara dağıtıyor. Denktaş'ın odası, huzurevi idaresi tarafından mesleki bilgi birikimi doğrultusunda düzenlendi. Aşureden yiyen bir başka isim olan Gülaş Alkaş ise kendi yaptığı aşurenin tadı gibi olduğunu belirtti.

Huzurevinde kalan Necmiye Denktaş aşure dağıtma geleneğini sürdürüyor

ANKARA - Ankara'da Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan Necmiye Denktaş (69), her sene yaptığı aşureleri huzurevinde kalanlara dağıtıyor

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 4 yıldır yaşayan Necmiye Denktaş her sene yaptığı aşureleri, huzurevinde kalanlara dağıtıyor. Bir zamanlar giyim alanında tasarımcı olarak çalışan Denktaş, şimdilerde emekliliğinin tadını çıkarıyor. Denktaş'ın odası, huzurevi idaresi tarafından mesleki bilgi birikimi doğrultusunda düzenlendi. Huzurevindeki el sanatları kursuna aktif olarak katılım sağlayan Denktaş, mutfakta vakit geçirmeyi, üretmeyi ve ikramlarda bulunmayı severek yapıyor.

Her sene aşure yapmaktan ve dağıtmaktan zevk aldığını söyleyen Denktaş, yemek yapmasını da çok sevdiğini belirterek, "Bu gelenek zaten yüzyıllardır var. Hem manevi hem de gelenek yönüyle. Bunu da bildiğimiz için inançlarımız dolayısıyla ben bunu hayatım boyunca hiç aksatmadan yaptım. Burada da aksatmadım ve devam ettiriyorum. Ölülerimizin yıl dönümlerinde de burada yapıyorum. Bunlarda beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz" dedi.

Aşureden yiyen bir başka isim olan Gülaş Alkaş ise kendi yaptığı aşurenin tadı gibi olduğunu kaydederek, "Çok beğendim. Arkadaşımız her zaman bize yardımcı oluyor. Ondan her zaman memnunuz. Küçüklüğümden beri yediğim geleneksel bir tatlı. Tatlıların içerisinde birinci. Necmiye hanımın ki güzel olmuş. Bende güzel yapardım zamanında" ifadelerini kullandı.