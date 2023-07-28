Huzurevi Sakini Necmiye Denktaş, Arkadaşlarına Aşure Dağıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan Necmiye Denktaş, huzurevindeki arkadaşlarına aşure yapıp dağıttı. Denktaş, 4 yıldır bu geleneği sürdürdüğünü belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan Necmiye Denktaş, huzurevindeki arkadaşlarına aşure yapıp dağıttı.

Huzurevi sakini 70 yaşındaki Necmiye Denktaş, 4 yıldır kaldığı kurumda her yıl bu geleneği devam ettirdiğini söyledi.

Daha önce huzurevinde yaşamayı düşünmemesine rağmen 35 yıllık çalışma hayatının ardından değişen sağlık koşulları sebebiyle huzurevine geçtiğini belirten Denktaş, "Burada çok mutluyum iyi ki böyle olmuş 4 yıldır buradayım." dedi.

Aşure dağıtma geleneğini huzurevine geldikten sonra da devam ettirdiğini anlatan Denktaş, "Evimde yaşadığım süreci burada aksatmadan aynı şekilde devam ettirdim, geldiğimden beri bu geleneği sürdürüyorum." diye konuştu.

Denktaş, yemek yapmayı ve ikram etmeyi çok sevdiğini dile getirerek, "Bunlar beni çok mutlu ediyor arkadaşlarımızla kaynaşıp sohbet ediyoruz, ben bunu ağız tadı olarak nitelendiriyorum." ifadesini kullandı.

Huzurevi sakinlerinden emekli öğretmen Esin Özgen de "Aşure, bana memleketimin her köşesinde bilinen bir geleneğin ve göreneğin devam ettirildiğini hissettiriyor." dedi.

Aşure geleneğinin herkesi bir araya getirdiğini, bu nedenle bozulmadan devam etmesini istediğini vurgulayan Özgen, "Sohbetimiz, dertlerimiz, sevinçlerimiz, kederimiz, üzüntümüz hepsini bir arada yaşıyoruz ve mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı. Özgen, ikramından dolayı Necmiye Denktaş'a teşekkür etti.

Satı Yılmaz da gelenekselliğinden dolayı aşurenin çok özel bir lezzet olduğunu, böyle günlerin kendilerine manevi olarak güç verdiğini söyledi.