Hürmetçi Sazlığı'nda Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği

Hacılar Kaymakamlığı ve Belediyesi, Hürmetçi Sazlığı'nda çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi. Erciyes Dağı'nın eteğinde 500'ün üzerinde yılkı atına ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı'ndaki yeşil alanı aileleriyle dolduran çocuklar, hem piknik yaptı hem de düzenlenen oyunlara katıldı. Şenliğe katılanlara, gözleme, manda yoğurdu ayranı ve lokma tatlısı ikram edildi. Program sonunda protokol, vatandaşlar ve öğrenciler, çevredeki çöpleri temizledi.