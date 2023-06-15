Hürmetçi Sazlığı'nda Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği
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Hacılar Kaymakamlığı ve Belediyesi, Hürmetçi Sazlığı'nda çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi. Erciyes Dağı'nın eteğinde 500'ün üzerinde yılkı atına ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı'ndaki yeşil alanı aileleriyle dolduran çocuklar, hem piknik yaptı hem de düzenlenen oyunlara katıldı. Şenliğe katılanlara, gözleme, manda yoğurdu ayranı ve lokma tatlısı ikram edildi. Program sonunda protokol, vatandaşlar ve öğrenciler, çevredeki çöpleri temizledi.
Hacılar Kaymakamlığı ve Belediyesi, Hürmetçi Sazlığı'nda çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erciyes Dağı'nın eteğinde 500'ün üzerinde yılkı atına ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı'ndaki yeşil alanı aileleriyle dolduran çocuklar, hem piknik yaptı hem de düzenlenen oyunlara katıldı.
Etkinliği katılan Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, çocuklarla ok atıp uçurtma uçurdu.
Şenliğe katılanlara, gözleme, manda yoğurdu ayranı ve lokma tatlısı ikram edildi.
Program sonunda protokol, vatandaşlar ve öğrenciler, çevredeki çöpleri temizledi.