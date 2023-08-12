Tokat'ta hobi olarak tarihi zırh yapan Mehmet Recep Erçin, gelen taleplerini ise geri çeviriyor. Yaptığı zırhlar yoğun ilgi görüyor ve bazı ülkelere gönderiliyor. Ancak hobi olarak yapılan zırhlar taleplere yetişemeyeceği için siparişleri geri çevriliyor.

Hobi olarak tarihi zırh yapıyor, talepleri ise geri çeviriyor

TOKAT - Tokat'ta hobi olarak tarihi zırh yapan Mehmet Recep Erçin, gelen taleplerini ise geri çeviriyor.

Tokat'a yaşayan Mehmet Recep Erçin, 10 yıl önce babasıyla birlikte tarihi savaş zırhı yapımına başladı. Hobi olarak yaptıkları zırhlar yoğun ilgi gördü. Gerçek zırhların birebir kopyasını yapan Erçin, Almanya, Katar gibi bazı ülkelere zırh gönderiyor. Yapılan zırhların 200 bin farklı işlemden geçtiğini belirten Erçin, hobi olarak yaptığı zırhlar da taleplere yetişemeyeceği için gelen siparişleri geri çeviriyor. 40 bin halkanın 5 kez farklı işlemden geçmesi sonucunda hazırlanan zırhların bitirilme süresiyse 4 ayı buluyor.

"40 bin halka her seferinde 5 sefer ustamızın elinden geçiyor"

Zırhlara yoğun talep olduğunu belirten Mehmet Recep Erçin, "Biz yaklaşık 10 yıldır bu zırh işiyle uğraşıyoruz, amacımız bu sanatın kaybolmamasıdır. İnsanların geçmişlerini tanımaları açısından üretimini yapıyoruz, müzelere gönderiyoruz. Kıbrıs, Katar, Almanya, İstanbul ve Ankara gibi yerlere gönderiyoruz. Bu zırhın diğer zırhlardan farkı replika bir zırh olmasıdır. Burada ki bir zırh Topkapı Sarayı'nda sergilenen 3.Mustafa'nın törende kullandığı zırhın replikasıdır. Bizim amacımız bu sanat kaybolmasın, insanlar geçmişini hatırlasın diye biz bu sanatla uğraşıyoruz. Bir zırhın yapımı yaklaşık 4 ay sürüyor, 40 bin halka her seferinde 5 sefer ustamızın elinden geçiyor. Ustamız bu halkaları sıkarak değil de çekiçle döverek bu işlemleri yapıyor, bunun nedeni de birbirine geçen halkalar sıkma olursa açılıyor. Teller dövülerek birbirine geçiyor 200 bin işlemin ardından zırh bitmiş oluyor. Film setlerinden ve Cumhurbaşkanlığı'ndan talepler geldi ama biz hobi amaçlı yaptığımız için bu taleplere yetişemiyoruz. Biz sanat eseri yapıyoruz, ticari amaçlı kullanmıyoruz" şeklinde konuştu.