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Hobi balıkçılarından 2 metrelik kedi balığı avı

Yaşam Haberleri

Samsunlu hobi balıkçıları baraj gölünde kendi boylarından büyük kedi balıkları tuttular. Neredeyse 2 metreyi bulan balıklar görenleri şaşkına çevirdi.

Hobi balıkçılarından olta ile 2 metrelik kedi balığı avı kamerada

SAMSUN - Samsunlu hobi balıkçıları baraj gölünde kendi boylarından büyük kedi balıkları tuttular. Neredeyse 2 metreyi bulan balıklar görenleri şaşkına çevirdi.

Samsun'dan Artvin'in Borçka Barajı'na giden hobi balıkçısı Serkan Çakar, Sercan Çakar ve Olgun Aydoğan, göle olta attılar. Samsunlu balıkçıların oltalarına her biri neredeyse 50 kiloyu bulan 2 metre uzunluğunda 3 tane kedi balığı takıldı. Baraj gölünde tekne ile yaklaşık 5 saat boyunca olta atan balıkçılar, yakaladıkları kedi balıkları ile poz verdi.

Boyları 2 metreyi bulan balıklar, görenleri şaşkına çevirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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