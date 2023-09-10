Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı kamyon şoförleri piknikte buluştu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bulunan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı kamyon şoförleri, bir araya gelerek piknik düzenledi. Piknikte yemek yiyen ve oyunlar oynayan kamyon şoförleri, birlik ve beraberliklerini pekiştirdi.