Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı kamyon şoförleri piknikte buluştu
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bulunan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı kamyon şoförleri, bir araya gelerek piknik düzenledi. Piknikte yemek yiyen ve oyunlar oynayan kamyon şoförleri, birlik ve beraberliklerini pekiştirdi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı kamyon şoförleri piknikte bir araya geldi.
128 üyeli Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Simav Gölcük Yaylasında düzenlendiği piknikte buluşan kamyon şoförleri topluca yenen yemeğin ardından müzik eşliğinde oyunlar oynayıp stres attılar.
Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sıtkı Coşkun, kamyon şoförleri arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla düzenledikleri pikniğe katılan kamyon şoförlerine teşekkür etti.
Düzenlenen pikniğe Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ahmet Çümen, Kooperatif Başkanı Sıtkı Coşkun ve kamyon şoförleri katıldı. - KÜTAHYA