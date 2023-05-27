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'Hırsız Karga' parkta oturan gençlerin cipsini çaldı

Yaşam Haberleri

Eskişehir'de parkta oturan gençlerin arkasından sessizce yaklaşan ve cips paketini çalan 'Hırsız Karga', bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

- 'Hırsız Karga' parkta oturan gençlerin cipsini çaldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de parkta oturan gençlerin arkasından sessizce yaklaşan ve cips paketini çalan 'Hırsız Karga', bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kanlıkavak Parkı'nda görenleri gülümseten bir olay yaşandı. Vatandaşların sıkça gidip oturarak vakit geçirdiği parkta, iki gencin yanında bulunan cips paketi, bir 'Karga' tarafından çalındı. Gençlerin arkasından sessizce yaklaşarak aldığı cips paketini yere dökerek yemeye başlayan hırsız karga, görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Karganın cips paketini çaldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Yaşam

Eskişehir Karga Yaşam Haberler

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