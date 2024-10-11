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Hiranur'un Polis Olma Hayali Gerçekleşti

Hiranur'un Polis Olma Hayali Gerçekleşti
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Antalya'da dünya kız çocukları günü için polis üniforması giyen özel çocuk Hiranur, devriye atarak mutluluğunu paylaştı. Hiranur, polis olmak istediğini belirterek ekiple birlikte araçla devriye gezdi.

ANTALYA'da polis olmak isteyen Hiranur, Dünya Kız Çocukları Günü'nde polis üniforması giyerek ekipler ile devriye attı. Hiranur'un mutluluğu, duygu dolu anlar yaşattı.

Konyaaltı ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan ve evde bakım hizmeti alan Hiranur isimli özel çocuk, polis olma hayalini Konyaaltı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. İlgili kurumların durumu Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesiyle buraya davet edilen Hiranur, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar ve emniyet mensupları tarafından karşılanarak merak ettiği birimleri ziyaret etti. Hayallerini anlatan Hiranur, polis aracına binerek ekiplerle birlikte devriye görevine çıktı. Polis aracı ile devriye atan Hiranur, siren ve megafon ile vatandaşları selamladı.

Polis üniforması giymekten çok mutlu olduğunu belirten Hiranur'a Dünya Kız Çocukları Günü anısına İlçe Emniyet ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin personeli tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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