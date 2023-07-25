Hindistan'da Ormanda Odun Toplayan Kadın Aslan Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti
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Gujarat eyaletinin Gir Somnath bölgesinde ormanda odun toplayan 40 yaşındaki bir kadın, aslan saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Orman görevlisi, saldırı sonucu kadının cesedine ulaşıldığını belirtti ve bölgenin aslanların yaşam alanı olmadığını ifade etti.
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde ormanda odun toplayan kadın, aslan saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Hindustan Times'ın haberine göre, Gujarat eyaletinin Gir Somnath bölgesinde 40 yaşındaki Bhanuben Amheda, arkadaşlarıyla ormanda odun toplarken aslan saldırısına uğradı.
Orman görevlisi Khimanand Pampaniya, aslanın saldırıp ormanın içine sürüklediği Amheda'nın cesedine bugün ulaştıklarını söyledi.
Ayrıca Pampaniya, deniz kıyısında yer alan bölgenin aslanların yaşam alanı olmadığını, yalnızca geçiş güzergahı olarak kullandıklarını ifade etti.