Hindistan'da Ormanda Odun Toplayan Kadın Aslan Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti

Gujarat eyaletinin Gir Somnath bölgesinde ormanda odun toplayan 40 yaşındaki bir kadın, aslan saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Orman görevlisi, saldırı sonucu kadının cesedine ulaşıldığını belirtti ve bölgenin aslanların yaşam alanı olmadığını ifade etti.