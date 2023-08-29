HighWay Outlet'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çervçesinde HighWay Outlet, düzenleyeceği bando gösterisiyle tüm ziyaretçilerine 30 Ağustos zaferinin ruhunu ve coşkusunu yaşatacak.

30 Ağustos Çarşamba günü, 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek Bando Gösterisi ile büyük zaferin coşku dolu sesi HighWay Outlet'te yükselmeye başlayacak. Bando ekibinin muhteşem gösterisiyle birlikte bu büyük zaferin ruhunu yansıtan marşlar hep bir ağızdan söylenecek ve alışveriş merkezi ziyaretçileri 30 Ağustos Zaferi'nin 101. Yıldönümünde unutulmaz bir gün yaşayacaklar. - BOLU