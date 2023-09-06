Heybeliada'da Elektrikli Araç Kazası

Heybeliada'da kontrolünü kaybeden bir elektrikli araç sürücüsü, yolun kenarında bekleyen bir kadına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elektrikli araçların sıklıkla kullanıldığı adalarda akıl almaz bir kaza yaşandı. Heybeliada'da kontrolünü kaybeden bir elektrikli araç sürücüsü, yolun kenarında bekleyen bir kadına hızla çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Heybeliada'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Heybeliada'da güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde bir yolun kenarında duran bir kadına, elektrikli araç çarptı. Necivat Sokak'ta gerçekleşen olayda elektrikli aracın sürücüsü, kontrolünü kaybederek hızla ilerledi.

Ada Pet Shop önünde duran kadın yaralanırken, araç ise dükkanın içine girdi. Yolda yürüyen üç kişi ise kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL