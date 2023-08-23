Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Heybeli Gölü, yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Bir zamanlar serinlemek için uğrak yeri olan göl, şimdi hayvanlar için otlanma alanı haline geldi.

Heybeli Gölü kuraklık nedeniyle tamamen kurudu

BİTLİS – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan Heybeli (Norşin) Gölü, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

Van Gölü'nün kuzeyinde bin 650 metre yükseklikte bulunan ve 0.6 kilometrekare genişliğe sahip Heybeli Gölü, yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Bir zamanlar cıvıl cıvıl kuş sesiyle bilinen ve serinlemek isteyen çocukların uğrak yeri olan Heybeli Gölü hayvanlar için otlanma alanı oldu.

Heybeli köyü sakinlerinden Aydın Aydın, gölün kendileri için kıymetli olduğunu söyleyerek, "Su ve kuş sesi insanları mest ediyordu. Ancak kuraklık hem hayvanları hem de bizleri perişan etti" dedi.

Gürsel Malgaz isimli çocuk ise bir zamanlar yüzdükleri gölün tamamen kuruduğunu ve şimdi göl alanında hayvanlarını otlattığını söyledi.