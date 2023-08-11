Herkes korktuğu yılanı, o eliyle yakalayıp doğaya bıraktı

Mersin'de araç muayene istasyonuna giren yılandan herkes korktu, bir kişi yılanı eliyle alıp doğaya bıraktı. Olay, Erdemli ilçesinde çevre yolundaki araç muayene istasyonunda yaşandı. Bahçeden duvarı aşarak istasyona geldiği değerlendirilen yılanı görenler panik yaşadı. Yılan önce sıra bekleyen araçların altına girdi. Yılanı gören güvenlik görevlisi bir kürek yardımıyla yılanı uzaklaştırdı. Çevredeki vatandaşların paniklediği o anlarda bir vatandaş ise yılanı eliyle tutup istasyon bahçesi dışındaki bahçelik alana bıraktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.