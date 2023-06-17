Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış sonrasında suyu çekemeyen kanalizasyon nedeniyle vatandaşların evine ve garajlarına kanalizasyon suyu dolarken, Serap Can, "ESKİ'yi arıyorum, gelip suyu çekiyorlar ama daha sonra hiçbir şey yapan yok" dedi.

Her yağmurda bodrumuna su dolan kadın ESKİ'ye isyan etti

Sel mağduru Serap Can;

"ESKİ'yi arıyorum, gelip suyu çekiyorlar ama daha sonra hiçbir şey yapan yok"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış sonrasında suyu çekemeyen kanalizasyon nedeniyle vatandaşların evine ve garajlarına kanalizasyon suyu dolarken, Serap Can, "Kanalizasyonu kendi imkanlarımla yaptırdım, biraz rahat ettim ama problem devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi neden bir şey yapmıyor anlamıyorum" dedi.

Eskişehir'de öğleden sonra etkili olan yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarıda bulunduğu yağış, kentin bazı bölümlerinde sel ve su birikintilerine neden oldu. Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Üstün Sokak ile Dereli Sokak kesişiminde bulunan logar kapağı suyu tahliye edemeyince, sokakta oldukça yüksek bir su birikintisi oluştu. Birçok evin bodrumu ve garajı sel sularına adeta teslim oldu. Ev sahipleri ikametlerinin zemin katlarını ve garajlarında bulunan sel suyunu kendi imkanları ile boşaltmaya çalıştı. Bodrumunun her yağmurda sel suyu ile dolduğunu iddia eden Serap Can, duruma sitem etti.

"Yağmur suyu her seferinde bölgeyi felç ediyor"

ESKİ'ye defalarca durumla alakalı şikayetten bulunduğunu ifade eden Can, "Logarımız sorunlu, hiçbir şey olmasa 3-4 defa bu kanalizasyon pisliği benim evime girdi. ESKİ'yi arıyorum, gelip suyu çekiyorlar ama daha sonra hiçbir şey yapan yok. Muhtarı arıyorum, ilgilenen yok. Camlarım patlıyor ve yağmur suyu içeri doluyor. Kanalizasyonu ben kendi imkanlarımla yaptırmaya çalıştım, bir nebze olsun rahat ettim ama bu yağmur suyu her seferinde bölgeyi felç ediyor. Bu sistemin değişmesi gerekiyor, ben bile bunun değişmesi gerektiğini biliyorum ama yetkililer neden bunu anlayıp, bir şey yapmıyorlar" diyerek duruma isyan etti.