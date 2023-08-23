Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Salih Arslan, her gün evinin bahçesine gelen yavru kirpiyi lavralı bal peteğiyle besliyor. Arslan, hayvanları sevdiğini belirterek, bahçesine gelen kirpiyi de keyifle beslediğini söyledi.

Her gün evinin bahçesine gelen yavru kirpiyi eliyle besliyor

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağıcumafakılı köyünde yaşayan Salih Arslan, her gün evinin bahçesine gelen yavru kirpiyi lavralı bal peteğiyle besliyor.

Aşağıcumafakılı köyünde hayatını arıcılık yaparak geçiren emekli öğretmen Salih Arslan, yaklaşık 15 gün önce bahçesinde gördüğü yavru kirpiye arı larvası ve ballı petek vererek besledi. Arslan, o günden sonra her gün bahçesine gelen kirpiye "Pamuk" ismini verdi.

Bahçesine misafir olan ve her gün yavru kirpiyi beslemeye devam eden Arslan, o anları cep telefonu kamerasına da kaydetti. Arslan, hayvanları sevdiğini belirterek, bahçesine gelen kirpiyi de keyifle beslediğini söyledi.