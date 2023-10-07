Eskişehir'de yaşayan 63 yaşındaki Nazmi Özcan, her gün 15 kilometre yürüyerek şehir merkezine gidiyor ve havalar soğuk ya da yağışlı olmadığı sürece toplu taşıma araçlarına binmiyor. Özcan, sağlık için en güzel sporun yürümek olduğunu düşünüyor ve diğer vatandaşlara da yürüyebildikleri kadar yürümelerini tavsiye ediyor.

Her gün 15 kilometre yürüyen adam gençlere taş çıkartıyor

Bu adam havalar soğuk ya da yağışlı olmadığı sürece toplu taşımaya binmiyor

Nazmi Özcan:

"Biçin en güzel spor yürümek oluyor"

"Otobüslere ücretsiz binebiliyorum ama hiç tercih etmiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 63 yaşındaki Nazmi Özcan, evi uzak bir mesafede olmasına rağmen her gün 15 kilometre yürüyerek şehir merkezine gidiyor ve havalar soğuk ya da yağışlı olmadığı sürece toplu taşıma araçlarına binmiyor.

Toplu taşıma araçlarını kullanmamayı tercih eden Nazmi Özcan, her gün 15 kilometreden fazla yol yürüyor. Yenikent Mahallesi'nde oturan ve bölgedeki vatandaşlar tarafından 'Yürüyen Adam' olarak da bilinen Özcan, kilometrelerce uzak mesafelerdeki yerlere bile araç kullanmadan gidiyor. Havalar soğuk ya da yağışlı olmadığı sürece yürümeyi tercih eden ve sağlık için en güzel sporun yürümek olduğunu düşünen Özcan, diğer vatandaşlara da yürüyebildikleri kadar yürümelerini tavsiye ediyor.

"Benim için en güzel spor yürümek oluyor"

Eskişehir'de yaşayan 63 yaşındaki Nazmi Özcan, her gün 15 kilometreden fazla yol yürüdüğünü söyledi. Ufak tefek yol değişiklikleriyle mesafenin değişiklik gösterdiğini ve bazen molalar verdiğini ifade eden Özcan, "Genellikle tek seferde yürümüyorum, mola veriyorum. Bazen kahveye oturuyorum, arkadaşlarla çay içiyoruz ve sohbet ediyoruz. Ondan sonra tekrar yürüyorum. Kesinlikle sağlık için yürüyorum ve yürümeye çalışıyorum. Bu yaştan sonra koşacak halim yok ama biraz tempolu yürümeye çalışıyorum. Yaş belli bir yere gelince sağlığımı da düşünüyorum, benim için en güzel spor yürümek oluyor. Bu aktiviteyi yapmaya başladığımdan bu yana 12 yıl geçti. Bir arkadaşımın önerisiyle başlamıştım. Sigarada kullanıyordum ama şimdi azalttım. Arkadaşım bana yürümenin faydalarını anlatarak 'bol bol yürü' demişti, Ben de onun tavsiyesine uydum. Hala beni gördüğü zaman yürüyüp yürümediğimi soruyor. Ben de yürüdüğümü söylerim ve kendisi teşekkür ediyor. Hep sigarayı bırakmayı istiyordum. Yakın zamanda da bırakacağımı umuyorum. Halk arasında 'Önce kafada bitirmek lazım' deniyor. Ben de kafada bitirdiğim zaman sigarayı atar geçerim" dedi.

"Otobüslere ücretsiz binebiliyorum ama hiç tercih etmiyorum"

Sigaranın hem maddi hem de sağlık açısından büyük zararları olduğuna dikkat çeken Özcan, "Herkese yürüyebildiği kadar yürümesini tavsiye ediyorum. Hatta gençlerin koşması daha iyi olur, benim bu yaşta koşacak halim yok ama gençler mümkünse koşabildikleri kadar koşsunlar. Onlar da yaşlandıklarında benim gibi yürüyüşe dönerler. Yağmur yağarsa ya da hava çok soğuk olursa o zamanlar mecburen toplu taşımaya biniyorum ama normal şartlarda binmemeye gayret ediyorum. Hatta aşırı sıcaklarda bile yürüyorum. Elimi yüzümü yıkayıp tekrar devam ediyorum ama yağmur ve soğuk bana engel oluyor. Onun dışında hep yürüyorum Yaşım müsait olduğu için otobüslere ücretsiz binebiliyorum ama hiç tercih etmiyorum" şeklinde konuştu.