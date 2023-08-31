Hendek'te motosiklete çarpmamak için manevra yapan traktör devrildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, F.M. idaresindeki traktör, Y.D. idaresindeki motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu esnada sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü F.M. ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA