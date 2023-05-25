Hemşire Saliha Tuncel'in ölümü baba tarafından kadın cinayeti olarak nitelendirildi

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'daki özel bir hastanede hekimlik yapan erkek arkadaşı H.İ.A.'nın (43) 7. kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdiği iddia edilen hemşire Saliha Tuncel'in (25) babası Selim Tuncel, "Bana göre, bir baba olarak önce, bu bir kadın cinayeti" dedi.

Aksaray'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel, iddiaya göre, önceki gün erkek arkadaşı H.İ.A.'nın 7. kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ederken Saliha Tuncel'in cenazesi bugün memleketi Niğde'nin Bor ilçesinde toprağa verildi.

"ÇOCUĞUM, AKLI BAŞINDA BİR ÇOCUK, KENDİNİ ATACAK BİR YAPIDA ÇOCUK DEĞİL"

Saliha Tuncel'in babası Selim Tuncel, şunları söyledi:

"Bir olay yaşıyorlar, ben de bilmiyorum. Sonra hastanenin sahibi ve eşi, benim kızımın evine geliyorlar. Benim kızımın yatak odasına kadar giriyorlar. Orada ne oldu bilmiyorum, sonra hastaneye gitmişler. Hastanede benim kızıma nasıl resim gösterdilerse H.İ.A. ile resimlerini bütün hastaneye ifşa etmişler çocuğumun. Çocuğum o gün çıkışını almış, istifa etmiş. En son uzman doktor H.İ.A.'nın, görüşmek için evine gidiyor. Evinde ne oluyor ne bitiyor, hiçbir bilgimiz yok. Çocuğum, aklı başında bir çocuk, kendini atacak bir yapıda çocuk değil. Karşı tarafa 'çocuğumu attılar' diyemem ama yedinci kattan hangi cesaretle kim atlar? Bana göre, bir baba olarak önce, bu bir kadın cinayeti. Koskoca insanlar, 25 yaşındaki çocukla mı uğraşıyorlar? Hastanede resimleri niye ifşa ediliyor, evine tecavüz ediliyor? Benim kızın evine gelmişler, benim kız da korkusundan arkadaşına anlatıyor. Arkadaşı 'Polise git' demiş, kızım da 'İstifa edeceğim zaten, gerek yok' demiş. Hastaneye gidiyor, benim kızımı ifşa ediyorlar resimlerle. Artık nasıl resim, ben de bilmiyorum, biliyorum desem yalan söylerim."