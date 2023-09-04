Hayvanseverlerden belediyelere tepki: Hayvanlar kötü şartlarda yaşıyor

Antalya'da bir araya gelen hayvanseverler, belediyeler tarafından toplatılan hayvanların barınaklarda kötü şartlar altında yaşadığını öne sürdü. Hayvanseverler, belediyelerin kısırlaştırma yapmama sorumluluğuna dikkat çekti.

ANTALYA'da bir araya gelen hayvanseverler, belediyeler tarafından sokaklardan toplatılan hayvanların barınaklarda kötü şartlar altında yaşadığını öne sürdü.

Antalya'da hayvanseverler Attalos heykeli önünde bir araya gelip açıklama yaptı. Hayvanseverler, belediyeler tarafından toplatılan hayvanların barınaklarda kötü şartlar altında yaşadığını kaydetti. Hayvanseverler, 5199 Sayılı Kanun yükümlülük verdiği halde kısırlaştırma yapmayan belediyelerin bu konudaki sorumluluğuna dikkati çekti.

'Av spor değil cinayettir ve yasaklanmalıdır', 'Kaçak üretim ve hayvan satışı kesinlikle yasaklanmalıdır', 'Hayvan deneyleri ve hayvanat bahçeleri toplumun kanayan yarasıdır', 'Tek çözüm kısırlaştırma seferberliğidir' şeklinde slogan atan grup, açıklamanın ardından meydandan ayrıldı.