Hayvansever vatandaş sıcaktan bunalan köpeğe su içirdi

Hayvansever vatandaş sıcaktan bunalan köpeğe elleriyle su içirdi

SİNOP - Sinop'ta sıcaktan bunalan sokak köpeğine çeşmeden elleriyle su içiren bir vatandaş, davranışıyla kalpleri ısıttı.

Hissedilen hava sıcaklığının 32 derece olduğu Sinop'ta doğada yaşayan canlılar zor günler geçiriyor. Sinop'ta sıcak havanın etkisiyle bunalan bir köpeğin serinlemek için su aradığını fark eden Atilla Korkmaz, köpeğe eliyle su içirdi. Köpeğin çeşmenin başına geldiğini ve susadığını söyleyen Korkmaz, "Sıcaktan bunalmıştım. Bunaldığım anda sokağın köşesinde çeşme gördüm. Çeşmeye doğru yönelerek su içmek istedim. O anda çeşmenin yanında bekleyen ve sıcak hava nedeniyle bunalan sokak köpeğini fark ettim ve o an köpeğe elimle su verdim. Hayvanlar konuşamadığı için ne acıktıklarını ne de susadıklarını söyleyemiyorlar. Bu yüzden biraz duyarlı davranalım" dedi.