Hayvanların Su İçtiği Oluğa Düşen 87 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Karabük'te evinin bahçesindeki su oluğuna düşen Şevket Özdoğan (87), hayvanların su içtiği yerde kaza sonucu yaşamını yitirdi. Kalp hastası olduğu bildirilen Özdoğan, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1) EVİNİN BAHÇESİNDEKİ SU OLUĞUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

KARABÜK'te, köyde, hayvanların su içtiği oluğa düşen Şevket Özdoğan (87), hayatını kaybetti. Özdoğan'ın kalp hastası olduğu bildirildi.

Olay, dün akşam, merkeze bağlı Acıöz köyünde meydana geldi. Şevket Özdoğan, evinin bahçesinde, hayvanların su içtiği oluğa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılıp, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Şevket Özdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdoğan'ın kalp hastası olduğu bildirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

