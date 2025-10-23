Hayvanların Su İçtiği Oluğa Düşen 87 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Karabük'te evinin bahçesindeki su oluğuna düşen Şevket Özdoğan (87), hayvanların su içtiği yerde kaza sonucu yaşamını yitirdi. Kalp hastası olduğu bildirilen Özdoğan, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün akşam, merkeze bağlı Acıöz köyünde meydana geldi. Şevket Özdoğan, evinin bahçesinde, hayvanların su içtiği oluğa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılıp, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Şevket Özdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdoğan'ın kalp hastası olduğu bildirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.