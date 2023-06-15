Hayvan Hakları Federasyonu, Samsun İlkadım Belediyesi'nin 300 köpeğin akıbetini araştırmasını istedi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu (Hay-Fed) Başkanı Nihal Kasa, Samsun İlkadım Belediyesi'nin cezaevi yakınına bıraktığı 300 köpeğin kayıp olduğunu belirterek, Samsun Valiliği'nden köpeklerin akıbetinin araştırılmasını istedi. Kasa, "Bu 300 köpek nerede? Öldürüldü mü, yoksa başka dağ başlarına, başka şehirleri mi atıldı, nerede" dedi.

Hay- Fed Başkanı Nihal Kasa, İlkadım Belediyesi'nin kısırlaştırma yapmadan sayıları çoğalan sokak hayvanlarını dağ başlarına attığını ileri sürdü. Yaklaşık 300 köpeğin kayıp olduğunu belirten Kasa, şunları söyledi:

"300 KÖPEĞİN AKIBETİ NEDİR?"

"Samsun İlkadım Belediyesi'nin yıllardır, kısırlaştırma yapmayıp dağ başına attığı 300 köpek, oradaki cezaevinin o köpekleri orada istememesi üzerine bir gecede yok edildi. Bu 300 köpek nerede? Öldürüldü mü, yoksa başka dağ başlarına, başka şehirlere mi atıldı, nerede? Öte yandan, kanunun ana hükmü kısırlaştırmak olmasına rağmen İlkadım Belediyesi yıllardır kısırlaştırma yapmadı. Hayvanların üreme sayıları çoğaldıkça, başka şehirlere ve dağ başlarına atarak bu hayvanların da hızla üremesinin suçlu ve sorumlusu oldu ve bugün gelinen noktada, bu 300 köpek bu atıldıkları dağ başında yok edildiler. İlkadım Belediyesi veteriner hekiminin kısırlaştırma yapmak yerine gönüllülere tek çözümün sahipsiz hayvanları öldürmek olduğunu söylediği duyumlarımız var. Dolayısıyla bugün gelinen noktada bu 300 köpeğin veteriner hekim tarafından mı öldürüldüğü, yoksa başka şehirleri mi atıldığı, nerede olduklarının tespit edilmesini talep ediyoruz. Samsun Valilik makamından her şeyden önce insani ve vicdani olarak bu 300 köpeğin akıbetinin araştırılması için, bütün bakanlık müfettişlerince inceleme ve detaylı bir soruşturma başlatılmasında ve sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyoruz."