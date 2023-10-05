Hayvan barınağını ziyaret eden çocuklar keyifli vakit geçirdi

BURSA - Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınağı'nı öğrenciler ziyaret etti. Öğrenciler hayvanlarla keyifli vakit geçirdi.

Hayvanlara büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, yıl boyu yaptığı çalışmalarla yardıma muhtaç ve sahipsiz sokak hayvanlarına büyük destek oluyor. Osmangazi Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle Türkiye Hayvanları koruma Derneğiyle birlikte Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Osmangazi ilçesindeki okullarda eğitim gören ilkokul öğrencileri katıldı. Osmangazi Belediyesi ayrıca 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle resim yarışması düzenledi. Bu yarışmaya katılan öğrencilerinden resimleri dereceye girenler ödüllendirildi. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler buradaki barınakları gezerek hayvanları sevdi. Hayvanlarla iç içe olan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği resim yarışmasına katılan öğrencilerin eserlerinden sergi açılıp bu eserler yaşam merkezinden sergilendi.

Osmangazi Belediyesi olarak çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı hedeflediklerini aktaran Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ahmet Oğuzalp, "Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde 52 kişi hekiminden işçisine kadar canla başla sokak hayvanlarını refah ve sağlığı için elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele veriyor. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günümüz kutlu olsun" dedi.

Etkinlikte keyifli vakit geçiren minik öğrenciler ise böyle güzel bir etkinliği düzenleyip kendilerini hayvanlarla bir araya getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.