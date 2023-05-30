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Hayrabolu'da sağanak etkili oldu

Hayrabolu'da sağanak etkili oldu

Yaşam Haberleri

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı evleri su bastı. Belediye Başkanı Osman İnan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken ekiplerin ilçede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı evleri su bastı.

Belediye Başkanı Osman İnan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken ekiplerin ilçede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Yaşam

Osman İnan Hayrabolu Tekirdağ Hisarcık Yaşam Haberler

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