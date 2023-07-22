Hayırseverlerin Yardımıyla Sokakta Yaşayan Aileye Ev Tahsis Edildi

Antalya'da 4 aydır sokakta yaşayan Bozkaya ailesi, hayırseverler tarafından 2 yıllık kirası ödenen ve eşyaları alınan eve yerleşti. Aile, yeni evlerinde güzel bir uyku ve yemek hayali kuruyor.

ANTALYA'da 4 aydır sokakta yaşayan 2 çocuklu Bozkaya ailesi, hayırseverler tarafından 2 yıllık kirası ödenen ve eşyaları alınan eve yerleşti. Samet Bozkaya evdeki ilk hayalinin güzel bir uyku ve yemek olduğunu söylerken Sümeyye Bozkaya ise çay demleyip televizyon izlemek istediğini belirtti.

Antalya'da kira ödeyecek kadar gelirleri olmadığı için 4 aydır sokakta yaşayan Samet ve Sümeyye Bozkaya çifti ile 2 çocuklarına, DHA'nın haberinden sonra hayırseverler el uzattı. Kepez ilçesi Göksu mahallesinde 2+1 evin 2 yıllık kirasını ödeyen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı, evi bedelsiz olarak aileye tahsis etti. Evin eşyalarını ise müteahhit Ziya Tezgel karşıladı. Aileye sürpriz yapılarak oturacakları evin anahtarı teslim edildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de aileyi yeni evinde ziyaret etti. Aileyle sohbet edip çocuklarla ilgilenen Tütüncü, Samet Bozkaya'ya iş konusunda yardımcı olacağı sözünü verdi.