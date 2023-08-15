Hayırseverler tarafından pembeye boyanan evde yaşayan çocuklar ve babaları mutlu

Adana'da anneleri tarafından terk edilen ve derme çatma bir evde babalarıyla birlikte yaşayan 3 çocuk ve babaya, hayırseverler tarafından odaları pembeye boyanmış ev kiralandı. Çocukları yeni evlerine taşıyan hayırsever Ogün Sever Okur, 'Onların pespembe bir hayatları olmasını istiyoruz' derken, evin tadilatını yaptırmasına katkı sağlayan Turgut Geyik, 'Eşime 17. evlilik yıl dönümü hediyesi olarak bu çocukların evinin tadilatının bir kısmını yaptırdım' dedi.

Annelerinin terk ettiği 3 çocuk ve babaya pembe boyalı ev kiralandı

Hayırsever Ogün Sever Okur:

"Çocukların pespembe bir hayatları olmasını istiyoruz"

Eşinin hediyesi karşısında duygulanan Zeynep Geyik:

"Çok sevindim, şaşırdım"

ADANA - Adana'da anneleri tarafından terk edilen ve derme çatma bir evde babalarıyla birlikte yaşayan 3 çocuk ve babaya, hayırseverler tarafından odaları pembeye boyanmış ev kiralandı. Çocukları yeni evlerine taşıyan hayırsever Ogün Sever Okur, "Onların pespembe bir hayatları olmasını istiyoruz" derken, evin tadilatını yaptırmasına katkı sağlayan Turgut Geyik, "Eşime 17. evlilik yıl dönümü hediyesi olarak bu çocukların evinin tadilatının bir kısmını yaptırdım" dedi.

Suriyeli Melek El Ahmet ve Abdulkadir Elbedir 5 sene önce Suriye'nin Haseki kentinde evlendi. Çiftin bu evlilikten Suad (4), Zehra ve Yasemin isimli 3 çocukları dünyaya geldi. Çift, Suriye'de süren iç savaştan kaçarak 2021 yılında önce Hatay'a, oradan da Adana'ya gelerek Sarıçam Konaklama Merkezi'ne yerleşti. Ancak iddiaya göre Melek El Ahmet, burada tanıştığı biriyle kaçtı. Uzun bir süre eşini arayan genç adam, sonunda eşinin Antalya'da olduğunu ve kampta tanıştığı şahısla evlendiğini öğrendi.

Bunun üzerine Abdulkadir Elbedir, çocukları Suriye'deki ailesinin yanına göndermek istedi, ancak bu sefer de anne Melek El Ahmet imza vermedi ve genç adam 3 çocuğuyla bir başına kaldı.

İHA'nın haberi ses getirdi

İhlas Haber Ajansı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı, 'Kızlarıyla bir başına kalan çaresiz baba, eşine seslenip eve dönmesini istedi' başlıklı Haber'>haber üzerine Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur devreye girdi. Okur, önce çocuklar için yardım topladı ve ardından merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde yeni bir ev tuttu. Yardımlarla evin 2 yıllık kirasını ödeyen Okur, evin tadilatı içinde iş insanı Turgut Geyik'e ulaştı.

En güzel evlilik yıl dönümü hediyesi

Turgut Geyik bunun üzerine, Okur'a 'Eşim Zeynep ile 17. evlilik yıl dönümümüz. Ben ona hediye almak yerine çocukların evinin tadilatını yaptırıp çocuklara burs vereceğim. Eşim daha çok mutlu olur' dedi. Bunun üzerine Geyik, evin tadilatını yaptırmaya destek olurken Ogün Sever Okur'da evin eksiklerini tamamladı.

Oda pembeye boyandı

Ayrıca Ogün Sever Okur, 3 kız çocuğunun kalacağı odayı pembeye boyatıp yataklarını ve dolaplarını da pembe aldı.

Evlerine taşındı

Çocukların eski evlerine giden Ogün Sever Okur, önce çocuklara yeni kıyafetlerini giydirdi, ardından da yeni evlerine götürdü. Yeni evlerine kavuşan çocukların ve babanın mutluluğu gözlerinden okunurken eşinin hediyesi karşısında Zeynep Geyik duygu dolu anlar yaşadı.

"Hayatları çok daha güzel olacak"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, "Bu çocukların pespembe hayalleri olsun diye odayı böyle boyattık. Onları ilk öyle görünce çok duygulandım. Birçok yardım geldi ve çocukların bütün ihtiyaçları karşılandı. Bundan sonra da yardımlarımız sürecek. Babaya iş bulduk, çocuklar içinde bakıcı ile anlaştık. İnşallah bundan sonraki hayatları çok daha güzel olacak" dedi.

Abdulkadir Elbedir ise çok mutlu olduğunu, kızlarının çok sevindiğini söyledi.

"Eşim çok daha mutlu oldu"

Çocukların evinin tadilatını yaptırmaya katkı sağlayan Turgut Geyik, "Eşime hediye almak yerine böyle bir şey yapmak istedim. Eşim çok daha mutlu oldu. Çocuklara artık desteklerimiz hep sürecek. İnşallah onların ablası, ağabeyi olacağız" diye konuştu.

"Çok duygulandım"

Eşinin hediyesi karşısında duygulanan Zeynep Geyik, "Hediye karşısında çok mutlu oldum ve duygulandım. Buradan herkese şunu söylemek istiyorum. Eşinize böyle hediyeler alarak daha mutlu edebilirsiniz onları" ifadelerini kullandı.