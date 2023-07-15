Sinop'ta ikamet eden Nazire Şen, hayatında hiç gitmediği Konya'dan aracına gelen cezayı görünce şoke oldu. Şen'e gelen 951 TL'lik radar cezası kısa sürede iptal oldu.

Hayatında hiç gitmediği Konya'dan gelen radar cezası kısa sürede iptal oldu

SİNOP - Sinop'ta ikamet eden Nazire Şen, hayatında hiç gitmediği Konya'dan aracına gelen cezayı görünce şoke oldu. Şen'e gelen 951 TL'lik radar cezası kısa sürede iptal oldu.

Sinop'ta ikamet eden Nazire Şen'in evine posta aracılığıyla trafik cezası makbuzu gönderildi. Hayatında hiç gitmediği Konya'nın Ereğli ilçesinden radar cezası nedeniyle 951 TL para cezası yazıldığını gören Şen, gelen cezayı görünce şoke oldu. Şen, cezanın iptali için gerekli mercilere dilekçe gönderdi. Bunun üzerine Şen'in radar cezası kısa sürede iptal oldu.

Yetkililere kısa sürede cezası iptal olduğu için teşekkür eden Nazire Şen, "Bayramın birinci günü yani 28 Haziran'da Konya'da hiç gitmediğim bir yerde adıma radar cezası kesilmişti. Buna itiraz ettik. Gerekli incelemeyi yapan memur arkadaşlar sağ olsunlar, cezanın yanlışlıkla kesildiğini, bir hata olduğunu görüntüleri inceleyince anladıklarını söylediler. Cezayı iptal ettiler. İlgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Cezamız iptal olmuştur. Çok sağ olsunlar" dedi.