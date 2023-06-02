Havza Makbule Yusuf Ölçer YBO'dan depremzedelere dayanışma kermesi

Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından depremzedeler yararına 'Dayanışma Kermesi' düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremzeden etkilenenlere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen kermesin geliri depremzedelere yardım amacıyla kullanılacak.

Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencileri ve öğretmenleri tarafından depremzedeler yararına "Dayanışma Kermesi" gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremzeden etkilenenlere destek olmak amacıyla Havza Makbule Yusuf Ölçer YBO öğrencileri, velileri ve öğretmenleri tarafından geliri depremzedeler yararına kullanılmak üzere kermes düzenlendi.

"Birlikten kuvvet doğar" sloganıyla düzenlenen kermesin açılışını Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan yaptı.

Erhan, kermese destek veren herkese teşekkür ederek, öğrencilerin hassasiyetinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Havza Makbule Yusuf Ölçer YBO Müdürü Hüseyin Yavuz da kermesin sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktığını dile getirerek, "Depremin ardından velilerimizin ve öğrencilerimizin katkılarıyla hazırladığımız yardım malzemesini bölgeye göndermiştik. Şimdi de dayanışma kermesinde bir araya geldik. Kermesimizin asıl amacı depremzede kardeşlerimize yardım eli ulaştırmak. Diğer bir amacı ise değerler eğitimi kapsamında çocuklarımıza kardeşlik bilinci, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını aşılamak." ifadelerini kullandı.

Kermes kapsamında öğretmenler, öğrenciler ve velilerin evlerinde hazırladığı pasta, börek, tatlı, kek, meyve suyu gibi ürünler okulda kurdukları stantlarda satışa sunuldu.