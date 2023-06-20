Havza'da yaz Kur'an kurslarına hazırlık

Havza İlçe Müftülüğü, yaz Kur'an kurslarına hazırlık için din görevlilerine hizmet içi eğitim verdi. Kurs kayıtları 4-22 yaş arası çocuklar ve gençler için açık olacak. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesi Havza'da bıçak bileme tezgahları kurulmaya başlandı.

Havza İlçe Müftülüğünce yaz Kur'an kurslarında görev alacak din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen hizmet içi eğitimde konuşan Havza Müftüsü Cemil Alıcı yaz kuran kursu kayıtlarının başladığını söyledi.

Alıcı, "Geçen yıl 12 cami ve Kur'an kursumuzda açtığımız kurslarda 2 bin 150 çocuğumuza Kur'an eğitimi verdik. Bu yıl yaz Kuran kursları 3 Temmuz tarihinde başlayacak ve 11 Ağustos tarihinde sona erecek. Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek. İnsanların kendilerini geliştirmeleri önemli ve hizmet içi kurslar bu konuda güzel bir vesile olmakta." dedi.

Konuşmanın ardından din görevlilerine çocuklara yönelik eğitim teknikleri ve Kur'an kurslarında verilecek dersler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Hizmet içi eğitimin ardından Havza İlçe Müftülüğü haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Vekaleten kurban çalışmaları, Kurban Bayramı hazırlıkları ve diğer gündemlerin görüşülmesinin ardından toplantının son bölümünde Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve mahalle muhtarlarının katılımı ile ilçede genel din hizmetlerinin değerlendirmesi yapıldı.

Kurban Bayramı'na doğru

Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahları kurulmaya başlandı.

İlçenin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Tezgahlarda bıçaklar 10, balta ve satırlar ise 15 ila 20 liraya bileniyor.

Açılan tezgahlarda kurbanlık bıçaklar 100 ila 250 lira arasında satılıyor.

25 Mayıs Mahallesi'nde açtığı tezgahta bıçak bileyen Şemsettin Kaya, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını söyledi.

Kaya, "Her evde 5-6 bıçak oluyor. Geçen yıl 5 bine yakın bileme yaptık." dedi.

Sadi Çeri ise vatandaşların bıçaklarını biletme işini son güne bırakmaması tavsiyesinde bulunarak, "Her sene olduğu gibi bu sene de son günlere doğru yığılma olacak. Vatandaşlar, biletmek için son gün geldiğinde sıra beklemek zorunda kalacak." diye konuştu.