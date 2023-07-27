Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin 23. Yıl Kutlaması

Havza'da bulunan Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin 23. yıl dönümü ve temmuz ayı doğumlu huzurevi sakinlerinin doğum günleri pasta kesilerek kutlandı. Programda Kuran tilaveti ve huzurevi sakinlerinin müzik gösterimi sunuldu.

Havza'da Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde yaşayan temmuz ayı doğumlu huzurevi sakinleri ile kurumun kuruluşunun 23. yılı pasta kesilerek kutlandı.

Samsun'un Havza ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü huzurevi sakinlerinin doğum günleri ile hizmete girişinin 23. yıl dönümü nedeni ile program düzenlendi. Müdürlüğün bahçesinde düzenlenen programda Kuran'ı Kerim tilaveti, ardından da huzurevi sakinlerinin hazırlamış olduğu müzik gösterimi sunuldu.

Kurum adına bir konuşma yapan hasta bakım personeli Şenay Eski, "Merkezin kurulduğu günden bu yana 23 yıldır merkezde kalan hasta ve yaşlılara hizmet vermekteyiz. Hasta bakımı gerçekten meşakkatli bir iş, bu işi herkes yapamaz. Öncelikle bakımını yaptığımız hastalarımızın psikolojilerini anlamaya çalışıyoruz ve onlara o durumlarına göre abi, kardeş veya bir yakını gibi yaklaşıyoruz. Bizler şanlı insanlarız. Burada hasta ve yaşlılarımıza hizmet etmekteyiz. Yapmış olduğumuz iş fedakarlık istemekte. Ben ve arkadaşlarım kendi büyüklerimiz, kardeşlerimiz gibi merkezimizin sakinlerine hizmet etmekten onur duyuyoruz" dedi.

Merkezin 1. Yılından itibaren 22 yıldır huzurevinde kaldığını belirten Murat Kırkıl ise merkezden duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, "Burada 22 yıldır büyük bir ailenin ferdi olarak yaşamaktan mutluyum. Tüm çalışanlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Programa ayrıca Havza Belediye Bakanı Sebahattin Özdemir'e vekaleten Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Emrah Kılınç, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru, merkez sakinleri ve davetliler katıldı. - SAMSUN