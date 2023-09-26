Iğdır-Nahçıvan yolu üzerinde yer alan elektrik direklerin üstünde bulunan leylek yuvaları, havaların soğuması ile leyleklerin sıcak ülkelere göç etmesi ile boş kaldı. Iğdır'ın simgesi haline gelen leylekleri barındıran Iğdır'da elektrik direklerin üzerinde birçok yuva yer alıyor. Göç eden leyleklerin boş kalan yuvaları havadan görüntülendi.

Havaların soğuması ile göçe başlayan leyleklerin yuvası boş kaldı

IĞDIR - Iğdır- Nahçıvan yolu üzerinde yer alan elektrik direklerin üstünde bulunan leylek yuvaları, havaların soğuması ile leyleklerin sıcak ülkelere göç etmesi ile boş kaldı.

Kafkaslardan Anadolu'ya geçiş bölgesi üzerinde yer alan Iğdır, bünyesinde barındırdığı sulak alanlar ve farklı biyoçeşitliliği ile birçok kuş türünü de besliyor. Iğdır'ın simgesi haline gelen leylekleri barındıran Iğdır'da elektrik direklerin üzerinde birçok yuva yer alıyor. Şehirde havalar soğuyunca sıcak ülkelere göçe başlayan leyleklerin de yuvaları boş kaldı. Iğdır-Nahçıvan yolu üzerinde yer alan elektrik direklerin üzerinde bulunan leylek yuvaları da o yuvaların arasında yer alıyor. Göç eden leyleklerin boş kalan yuvaları havadan görüntülendi.