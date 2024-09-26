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Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yaptı mı?

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yaptı mı?
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Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları 'Havalar ne zaman soğuyacak?' sorusunu sormaya yönlendirdi. Mevsim geçişlerinin yaşandığı bu dönemde, hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, vatandaşları "Havalar ne zaman soğuyacak?" sorusunu merak etmeye yöneltti. Mevsim değişikliklerinin yaşandığı bu dönemde, hava durumu tahminleri büyük ilgi görüyor ve birçok kişi önümüzdeki günlerdeki hava koşullarını yakından takip ediyor. Peki, Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yaptı mı?

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava sıcaklığı raporlarına göre sıcaklar bir süre daha devam edecek. Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yaptı mı?

27 EYLÜL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27 Eylül Cuma günkü hava sıcaklığı şu şekilde;

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yaptı mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Yaşam

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