Havalar Isındı, Kangallar Bunalıma Girmeye Başladı

Havalar ısındı, kangallar bunalıma girmeye başladı

Dünyanın en iyi sürü koruma ve güdü özelliği taşıyan Anadolu'nun kadim mirası Sivas Kangal köpekleri havaların ısınmasıyla bunalıma girmeye başladı

-Uzman kangal köpeği yetiştiricisi, kangalların serinletilmesi gerektiğini söyledi

SİVAS- Dünyanın en iyi sürü koruma ve güdü özelliği taşıyan Anadolu'nun kadim mirası Sivas Kangal köpekleri havaların ısınmasıyla bunalıma girmeye başladı. Uzman kangal köpeği yetiştiricisi, kangalların serinletilmesi gerektiğini söyledi.

Soğuk iklimi sevmeleriyle ve Anadolu'nun sert coğrafyasına alışık olmalarıyla bilinen Dünya'nın en iyi sürü koruma köpeği olan Kangallar havaların ısınmasıyla adeta bunalıma girmeye başladı. Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, iklim değişikliğiyle birlikte Sivas'ta havaların geçtiğimiz yıllara nazaran yaz aylarında daha da ısındığını ifade ederek, parazitlerle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, parazitlerle etkin mücadele yapılmadığı takdirde hayvanın kendine zarar verebileceğini ifade etti. Hararet yapıcı gıdalardan ziyade köpeği ağırlaştıracak, yoracak, olumsuz etkileyecek gıdaların yedirilmemesini, kangalın fazla koşturulmaması ve çok fazla sıcak altında tutulmaması gerektiğini dile getirdi. Öte yandan kangal köpeklerinin sıcaktan etkilenmemesi için farklı yöntemler de uygulanıyor. Sıcağın etkisini azaltmak için gün boyu aralıklarla yetişkin kangal köpeklerine soğuk suyla duş aldırılırken yavru kangallar ise yoğurtla besleniyor.

"Bu bölgede yaşanan iklim değişikliği bütün canlı popülasyonunu olumsuz etkilemeye başladı"

Yıldız, bölgede yaşanan iklim değişikliğinin bütün canlı popülasyonunu olumsuz etkilemeye başladığını belirterek, "Sıcak; kangalların hazmedemediği, sindiremediği, çok mutlu olmadığı bir iklim dönemi. Bu iklim, kangallar için gerçekten zor. Son 3, 4 ay çok zor bir iklimle karşı karşıya kalacaklar. Kangalın mevsimi değil. Kangal; soğuk iklimin, karasal iklimin, yüksek rakımların ırkı. Dolayısıyla bu coğrafya kökenli olmasına rağmen coğrafyanın ısısı giderek arttı. 20, 25 yıl önce çok serin bir yaz geçirirken iklim değişikliği bu hayvanlara da yansımaya başladı. Bu bölgede yaşanan iklim değişikliği bütün canlı popülasyonunu olumsuz etkilemeye başladı" dedi.

"Mutlaka ikliminde müdahale şart"

Kangal köpeklerine ikliminde müdahalenin şart olduğunu söyleyen Yıldız, "Parazitler, hayvanlarda çok olumsuzluğa neden oluyor. Bunlar vücutlarına topraktan ve havadan sirayet ediyor. Bununla alakalı bahar aylarında etkili müdahaleler şart. Bu müdahale dönemi içerince laktoz dönemi yaşayan veya hamilelik döneminde olan kangalların daha alternatif yani bizim hazırladığımız elma sirkesiyle, su katmak kaydıyla yaptığımız bir mücadele var. Bu mücadeleyi yerinde ve zamanında yapmazsanız yaz aylarında kangalların sıkıntılarının devam ettiğini görürsünüz. Hayvanı rahatsız eder, kendini kaşır, kaşıdıkça yara açar, açtığı yaraları çok hızlı büyütmeye başlar. Mutlaka ikliminde müdahale şart" diye konuştu.

"Mutlaka kulaklarını tıkayıp banyo yaptırın"

Kangal köpeklerini serinletirken mutlaka kulaklarının tıkatılıp banyo yapılması gerektiğine değinerek, "Kışa oranla çok daha zayıf sıvı gıda vermek kaydıyla probiyotik besinler vermeliyiz. Ev yemekleri olabilir fakat ev yemekleri verirken mutlaka tuz ve baharat oranı sıfır olması lazım. Bunu özellikle köpeğiniz için hazırlamalısınız. Hararet yapıcı gıdalardan ziyade köpeği ağırlaştıracak, yoracak, olumsuz etkileyecek gıda vermemelisiniz. Kangalların yaz aylarında hararetini artıracak hareketlerden kısıtlamayı öngörün. Çok koşturmayın, gezdirmeyin, çok fazla sıcak altında tutmayın. Mümkün mertebe sıcaktan gölgeliklere giden köpekleri korunaklı yerlere götürün. Bulunduğu yerleri sulayın. Kendilerini de ara ara çıkarıp sulayın. Mutlaka kulaklarını tıkayıp banyo yaptırın. Hararetini bu şekilde düşürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.