Kocaeli'nin İzmit ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İple aşağıya inen itfaiye eri, kediyi kurtararak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Havalandırma boşluğuna düşen kedi böyle kurtarıldı

KOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 7 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. İple aşağıya inen itfaiye eri, yavru kediyi kurtardı.

Tavşantepe Mahallesi Önder Sokak üzerinde iki bina arasında bulunan havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye eri, yaklaşık 7 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi kurtarabilmek için aşağıya indi. Kendi güvenlik önlemini alarak aşağı inen itfaiye eri, kediyi kurtararak ekip arkadaşlarına verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.