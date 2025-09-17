Hava hızla soğuyacak, 2 günlük kış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesine yol açacak.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Özellikle İstanbul'da çarşamba akşamından itibaren yağmur başlayacak, gece saatlerinde hava hızla soğuyacak. Kentte sıcaklıkların 20 derecenin altına inmesi bekleniyor.

SEZONUN İLK KARI GELİYOR

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Erzurum, Kars ve Artvin gibi yüksek kesimlerde sezonun ilk karı görülecek. Karadeniz kıyılarında ise şiddetli sağanak yağış etkili olacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Özellikle perşembe sabahı Zonguldak, Bartın, Kastamonu hattında, akşam saatlerinde ise Trabzon, Samsun, Rize'de çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yer yer metrekareye 200 kilograma yakın yağış düşebilir" uyarısında bulundu. Uzmanlar, bu bölgelerde sel ve taşkın riskine dikkat çekiyor.

2 GÜN KIŞ YAŞANACAK

Soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul ve Karadeniz'de sıcaklıkların ortalama 8 derece, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise yaklaşık 5 derece düşmesi öngörülüyor. Çalışkan, "Perşembe ve cuma günleri kış havası yaşayacağız" dedi.

Soğuk hava dalgasının etkisini cumartesi gününden itibaren kaybedeceği, sıcaklıkların yeniden eylül ayı ortalamalarına yükseleceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI : Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR : Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

17 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU



18 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU



19 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU



20 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU



21 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU