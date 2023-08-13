Hatay'ın Payas ilçesinde denize giren kişi boğuldu
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Karacami Mahallesi sahilinden denize giren Suriye uyruklu Muhammed Elali (30), bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Elali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Karacami Mahallesi sahilinden denize giren Suriye uyruklu Muhammed Elali (30), bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Elali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Elali'nin cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Yaşam