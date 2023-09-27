Asrın felaketinin büyük yıkım yaptığı Hatay'ın Hassa ilçesinde vatandaşlar, depremden sonra ortaya çıkan su sorununa bidonla tepki gösterdi. Depremzede vatandaşlar, tek isteklerinin, aylardır devam eden su sorununa çözüm bulunması olduğunu söyledi.

Bulaşıkların tezgahın boyunu geçtiği Hatay'ın Hassa ilçesinde susuzluğa bidonlu tepki

Depremzede vatandaş Mehmet Bolat : "Suyun olmamasının bu insanları nasıl mağduriyete soktuğunu ancak yaşayan bilir"

HATAY - Asrın felaketinin büyük yıkım yaptığı Hatay'ın Hassa ilçesinde vatandaşlar, depremden sonra ortaya çıkan su sorununa bidonla tepki gösterdi. Depremzede vatandaşlar, tek isteklerinin, aylardır devam eden su sorununa çözüm bulunması olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Hassa ilçesi de yıkımın etkili olduğu ilçelerdendi ve kentte yüzlerce konut zarar gördü. İlçeye bağlı Aktepe Mahallesi, gecekondu bölgesinde de depremden bu yana su sorunu yaşanıyor. Su sorunuyla birlikte çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkayaman ve kişisel hijyenini sağlayamayan depremzede vatandaşlar, su sorununa bidonlarla eylem yaparak tepki gösterdi.

"Çocuklarımızı banyo yaptıramıyoruz, hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamıyorum"

Su sorunu nedeniyle engelli çocuklarının hijyen ihtiyacını sağlamakta güçlük çektiğini dile getiren Şükran Bağcı, "2-3 ay olacak benim evimde sular akmıyor. Damla suyumuz yok, çocuklarımız engelli. Çocuklarımızı banyo yaptıramıyoruz, hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Susuzluk çok zor; çamaşırlarımızı yıkayamıyoruz ve yataklarımızda yatamıyoruz. Kokularından yatılmıyor, çok zor zamanlar yaşıyoruz. Bir an önce çözüm istiyoruz" dedi.

"Suyun olmamasının bu insanları nasıl mağduriyete soktuğunu ancak yaşayan bilir"

Aylardır devam eden su sorunu karşısında yetkililerden yardım beklediklerini ifade eden Mehmet Bolat, "Depremden bu yana ara ara suyumuz akıyor. Gece saatlerinde ufak su akıntısı oluyor, onda da dinamo ile enerjiye çekiyoruz. Kameranın karşısına geçmeyi biz de istemezdik ama malum depremden bu yana su sıkıntısı yaşıyoruz. Suyun olmamasının bu insanları nasıl mağduriyete soktuğunu ancak yaşayan bilir. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Sesimizi gerektiği yere duyurmaya çalışıyoruz. Lütfen sesimizi duyun" şeklinde konuştu.

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