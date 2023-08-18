Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Tepebaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Hassa İtfaiye İstasyonu ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Hassa İtfaiye İstasyonu ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İlerleyen saatlerde soğutma çalışmaları devam etti. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam