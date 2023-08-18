Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tepebaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Hassa İtfaiye İstasyonu ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.