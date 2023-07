Hatay'ın Gürcistanlı gelini 200 kediye 'annelik' yapıyor

Hatay'ın Gürcistanlı gelini Sabina Günaydın, enkaza dönen kentin ıssız sokaklarında yaklaşık 200 kediye, aylık 10 bin TL harcama yaparak kendi deyimiyle 'annelik' yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Deprem sonrası binlerce insanın göç ettiği Antakya adeta terk edilmiş şehri andırırken, sokaklardaki hayvanlar dikkat çekiyor. Sokakta aç ve susuz gezen hayvanları kurumlar ve gönüllülerin yanı sıra 7 yıl önce Hatay'a gelin olarak gelen Gürcistanlı Sabina Günaydın unutmadı. Günaydın, deprem sonrası sokak hayvanları için enkaz kente geri döndü. Antakya'nın ıssız ve harabe haldeki sokaklarını tek tek gezerek yaklaşık 200 kedi besleyen Günaydın, sokak hayvanları için aylık 10 bin TL harcama yapıyor. Hayvanseverlerin desteğiyle eşiyle birlikte onlarca kediye kendi deyimiyle 'annelik' yapan Günaydın, şehirdeki vatandaşlardan da aynı çalışmayı bekliyor.

"Eşimle çocuğumuz yok kedilerimiz var, daha çok onları besledik"

Eşiyle birlikte sevgilerini hayvanlara verdiğini dile getiren Sabina Günaydın, "Aslında Gürcistanlıyım, Hatay'a gelin geldim ve 7 yıl oldu. Eşimle çocuğumuz yok kedilerimiz var, daha çok onları besledik. Aşkımızı hayvanlara verdik. Deprem sürecinde çok zor günler geçirdik, 1 hafta sokaktaydık. Nisan'dan beri her gün beslemeye çıkıyoruz. Geldiğimizde her yer perişan haldeydi, su bile yoktu kediler için. Öyle her gün eşimle çıkıp, besleme yapıyoruz" dedi.

"Bu durum ekonomik olarak bizi çok zorluyor"

Enkaz kentin sokaklarında el arabasıyla günlük 15 kilogram yem dağıttığını dile getiren Günaydın, "En az 150-200 kedi besliyorum. En az burada 40 tane var ve böyle 5-6 noktamız var. Bahçemizdeki kedilerle 200'den fazla belki de. Günde 2 torba mama gidiyor, 15 kiloluk. Gerçekten bu yaptığım zorluyor çünkü her gün aynı acıları görüyoruz. Hep enkaz ve yıkık yerler görüyoruz. Bir taraftan da bunların karnını doyuruyoruz mutlu oluyoruz. Geçiyor günümüz. Çevremizdeki insanlar takdir ediyorlar, helal olsun, bıkmıyor musun, yorulmuyor musun diyorlar. Ayda 10 bin TL'miz kediler için gidiyor hatta tek kedi değil köpek de oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY