Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çöp yangını söndürüldü
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Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde çıkan çöp yangını, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen çöp yangını söndürüldü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Çöplerden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer konutlara sıçramadan söndürdü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam