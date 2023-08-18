Haberler

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çöp yangını söndürüldü

Yaşam Haberleri

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde çıkan çöp yangını, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen çöp yangını söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Çöplerden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer konutlara sıçramadan söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Dörtyol Hatay Yaşam Haberler

title