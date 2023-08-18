Hatay'ın Defne ilçesinde konut yangını söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen konut yangını, hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangın, Büyükçat Mahallesi'nde çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından diğer konutlara sıçramadan kontrol altına alındı.