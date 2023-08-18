Hatay'ın Defne ilçesinde konut yangını söndürüldü
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Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen konut yangını, hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangın, Büyükçat Mahallesi'nde çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından diğer konutlara sıçramadan kontrol altına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen konut yangını söndürüldü.
Yangın, Defne ilçesi Büyükçat Mahallesi'nde meydana geldi. Konuttan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer konutlara sıçramadan söndürdü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam