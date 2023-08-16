Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
İlçeye bağlı Subaşı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmalarına polis ekipleri de TOMA'larla destek verdi.
Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Yaşam