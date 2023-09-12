Hatay'ın Defne ilçesinde çadır yangını söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan bir çadırda çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir çadırda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çekmece Mahallesi'nde bir çadırdan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Daha sonra soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY