Hatay Defne'de Bahçe Yangını Söndürüldü

Hatay Defne ilçesinde Subaşı Mahallesi'nde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.