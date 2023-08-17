Hatay Defne'de Bahçe Yangını Söndürüldü
Yaşam Haberleri
Hatay Defne ilçesinde Subaşı Mahallesi'nde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Hatay'da bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Depodan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam