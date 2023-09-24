Hatay'da yıkım çalışması sırasında bina iş makinesinin üzerine devrildi, operatör hayatını kaybetti
Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkım çalışması yapılan ağır hasarlı bir bina, iş makinesinin üzerine çökerek operatörün hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Hatay'da ekiplerin yıkım çalışmasını yürüttüğü 8 katlı ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi, olayda operatör hayatını kaybetti.
Olay, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yıkımı yapılan 8 katlı ağır hasarlı bina, çalışmalar esnasında iş makinasının üzerine çöktü. Vatandaşlar, olayı 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması neticesinde enkazdan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. İsmine belirlenemeyen operatörün cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY