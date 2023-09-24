Hatay'da yıkım çalışması sırasında bina iş makinesinin üzerine devrildi, operatör hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkım çalışması yapılan ağır hasarlı bir bina, iş makinesinin üzerine çökerek operatörün hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.