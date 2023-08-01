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Hatay'da yaralı bulunan peçeli baykuş HAYDİ ekiplerince koruma altına alındı

Yaşam Haberleri

Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri, Antakya ilçesinde yaralı bir peçeli baykuş buldu. Ekipler, baykuşu koruma altına alarak ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Hatay'da yaralı bulunan peçeli baykuş HAYDİ ekiplerince koruma altına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde kanadından yaralanmış bir peçeli baykuş buldu. Ekipler baykuşu koruma altına alarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Antakya Hatay Yaşam Haberler

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