Hatay'da yaralı bulunan peçeli baykuş HAYDİ ekiplerince koruma altına alındı

Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri, Antakya ilçesinde yaralı bir peçeli baykuş buldu. Ekipler, baykuşu koruma altına alarak ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.