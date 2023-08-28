Hatay'da yağış sonrası yollar göle döndü

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Hatay'da şiddetli yağmur sonucu bazı noktalarda yollar göle döndü. Payas ilçesinde de Küçük Sanayi Sitesi önünde su birikintisi oluştu.

Hatay'da yağış sonrası bazı noktalarda yollar göle döndü.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından Hatay'da yağmur gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda yollar göle döndü.

Payas ilçesinde de Küçük Sanayi Sitesi önünde sağanak yağış nedeniyle yolda su birikintisi oluştu. Çevredeki esnaf her yağmur sonrası aynı durumun yaşandığını ifade etti. - HATAY