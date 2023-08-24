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Hatay'da Vatandaşlar Yunuslarla Yüzdü

Yaşam Haberleri

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah denize giren vatandaşlar kıyıya yaklaşan yunuslarla birlikte yüzdü. Yunusların denizdeki vatandaşların önünden yüzerek geçtiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah denize giren vatandaşlar kıyıya yaklaşan yunuslarla birlikte yüzdü.

Dörtyol ilçesi sahilinde bulunan Sezer Tatil Sitesi önünde sabah serinlemek için denize giren vatandaşlar yunuslarla birlikte yüzdü.

Yunusların denizdeki vatandaşların önünden yüzerek geçtiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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