Hatay'da Vatandaşlar Yunuslarla Yüzdü
Yaşam Haberleri
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah denize giren vatandaşlar kıyıya yaklaşan yunuslarla birlikte yüzdü. Yunusların denizdeki vatandaşların önünden yüzerek geçtiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah denize giren vatandaşlar kıyıya yaklaşan yunuslarla birlikte yüzdü.
Dörtyol ilçesi sahilinde bulunan Sezer Tatil Sitesi önünde sabah serinlemek için denize giren vatandaşlar yunuslarla birlikte yüzdü.
Yunusların denizdeki vatandaşların önünden yüzerek geçtiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam