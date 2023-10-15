Hatay'da Tırın Kamyon Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı
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Hatay'ın Belen ilçesinde tırın sinyalizasyonda bekleyen kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu devrilen kamyonun sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde tırın sinyalizasyonda bekleyen kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CBJ 681 plakalı tır, Antakya- İskenderun kara yolunda sinyalizasyonda bekleyen A.Y. idaresindeki 34 VBD 71 plakalı kamyona çarptı.
Kaza sonucu devrilen kamyonun sürücüsü A.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı A.Y. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam